Der amtierende Vizemeister bestreitet sein erstes Heimspiel: Am Freitag (ab 13 Uhr) empfängt Tennis-Bundesligist TC Rüppurr den TC Bredeney Essen und bietet den Zuschauern mit gleich zwei bekannten und hochrangigen Namen ein besonderes Highlight.

Der Saisonauftakt lief perfekt aus Sicht des TCR, beim TC BW Dresden Blasewitz gewannen die Karlsruher Spielerinnen mit 6:3. Diese gute Form will die Mannschaft von Teamchef Markus Schur am Freitag unter Beweis stellen. Dabei setzt Rüppurr auf namenhafte Unterstützung: Laura Siegemund und Sabine Lisicki werden am Freitag für den TCR aufschlagen.

Lisicki kämpft in der Bundesliga um ihre Form

Siegemund war bereits im ersten Spiel aktiv und konnte einen Sieg verbuchen. Lisicki dagegen kämpft im Moment um ihre Form und ist in der Weltrangliste auf Position 297 abgerutscht. Die Bundesliga möchte die 29-Jährige sicher nutzen, um neuen Schwung zu nehmen.

Nach dem Heimspiel geht es für den TCR bereits am Sonntag in der Fremde beim TK Blau-Weiß Aachen weiter.