Zwei Karlsruher Tunneln stehen mal wieder Reinigung und Wartung bevor: Dafür müssen die betroffenen Tunnelfahrstreifen jeweils gesperrt werden. Das teilt die Stadt in einem Bericht an die Presse mit.

So wird zunächst immer eine Röhre des Edeltrudtunnels der Südtangente zwischen Montag, 16., und Freitag, 20. April, jeweils von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Die notwendigen Arbeiten werden dann vorgenommen, während der Verkehr in der anderen Röhre ausnahmsweise in beide Richtungen weiterfließt. Tagsüber bestehe keinerlei Beeinträchtigung.

Vom Prinzip her ähnlich verhält es sich laut Stadt mit dem Schlossplatztunnel in der Innenstadt. Dessen Revision werde allerdings am Tag durchgeführt: Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. April, von jeweils 9 bis 15 Uhr. "Während dieser Zeiten ist nur ein Fahrstreifen nutzbar, und eine Ampel regelt die so in beide Richtungen weiter mögliche Durchfahrt", erklärt die Stadt abschließend.