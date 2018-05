Tatort-Dreh in Karlsruhe: Es werden noch Komparsen gesucht!

Karlsruhe wird bald wieder Drehort für eine neue Folge des ARD-Krimis "Tatort". Für alle, die als Komparsen beim Dreh dabei sein wollen, gibt es am Freitag, 18. Mai, ein offenes Casting

Für die Dreharbeiten der ARD Krimireihe "Tatort" werden weibliche und männliche Komparsen im Alter von 18 bis etwa 80 Jahren aus dem Badischen Raum, wie Baden-Baden, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau, oder Offenburg gesucht. Das berichtet die im Auftrag des SWR tätige Casting-Agentur "Sensation Booking" in einer Pressemeldung. Kameraerfahrung müssten die Komparsen nicht mitbringen, so die Agentur weiter.

Die Dreharbeiten finden zum Großteil zwischen dem 23. Mai und 22. Juni in Karlsruhe statt. Kameraerfahrung müssten die Komparsen nicht mitbringen, berichtet die Agentur weiter. Gedreht wird für den Tatort aus Ludwigshafen, wo Ulrike Folkerts als Hauptkommissarin Lena Odenthal ermittelt.

Ein offenes Casting für die Komparsen findet am Freitag, 18. Mai, von 10 bis 16 Uhr im SWR "Haus der Produktionsstätten, Raum Battert" in der Hans-Bredow-Straße in Baden-Baden statt.