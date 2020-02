vor 2 Stunden Karlsruhe Tanklaster fährt bei Karlsruhe in Baustelle: Tank vermutlich nicht beschädigt

In Hagsfeld, gegenüber der Haltestelle Reitschulschlag, ist am Dienstagmorgen ein Tanklaster in eine Baustelle gefahren. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage von ka-news.de.