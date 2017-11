vor 8 Stunden Karlsruhe Tagung in Karlsruhe: "Kommunikation und Meinungsbildung im Umbruch"

Die Kommunikationsrevolution durch digitale Medien setzt nach Überzeugung des Rechtsexperten Thomas Vesting die Institutionen des Grundgesetzes unter Druck. Es sei derzeit nicht absehbar, ob und mit welcher Reaktion diese standhalten könnten, teilte der Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht an der Frankfurter Goethe-Universität vor einer Tagung am Donnerstag in Karlsruhe mit.