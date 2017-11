Heute, am 25. November, ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Zu diesem Anlass weist die Frauen Union Karlsruhe darauf hin, dass in diesem Bereich noch immer Handlungsbedarf besteht.

"Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums im August 2017 haben Fälle häuslicher Gewalt in 2016 zugenommen und einen Höchststand erreicht. Im Südwesten wurden mehr als 12.000 Menschen verletzt, vergewaltigt oder gegen ihren Willen festgehalten. Von den 11.334 registrierten Fällen, sind 9.966 Opfer Frauen. In Karlsruhe wurden 264 Polizeieinsätze registriert. Die Zahl der Fälle, bei denen Polizei- und Ordnungskräfte eingreifen müssen, steigt." Das berichtet die Frauen Union Karlsruhe in einer Pressemeldung, die das Netzwerk der CDU-Frauen anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen verschickt wurde.

"Es ist besorgniserregend, dass die Zahl häuslicher Gewalt derart zunimmt. Frauen werden immer öfter Opfer von gewalttätigen Übergriffen im engsten Familienkreis. Häusliche Gewalt ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die entsprechend verfolgt und geahndet werden muss und in der Gesellschaft nicht tabuisiert werden darf ", so die Vorsitzende der Karlsruher Frauen Union Rahsan Dogan.

Die stellvertretende Vorsitzende Christel Amann führt weiter aus: "Die Dunkelziffer der Gewalt im häuslichen Bereich liegt noch höher. Viele Opfer wagen aus Angst oder Scham nicht den Schritt, die Polizei oder die Gerichte um Hilfe zu bitten, sondern schweigen." Sie fordert weiter von der Politik und den Kommunen ein Handeln: So sollen flächendeckende Angebote für lokale Beratungs- und Interventionsstellen eingerichtet werden.

Am Aktionstag nimmt auch der Arbeitskreis Frauen von Die Linken in Karlsruhe teil. Wie diese in einer Pressemeldung ankündigen, wird ab 11 Uhr eine Mahnwache auf dem Kronenplatz stattfinden.