In einigen Tagen ist es soweit: Am 8. September öffnen zum Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe und der Region über 70 historische Gebäude und Kultureinrichtungen ihre Türen. Von Touren über Führungen bis hin zu Konzerten – in der Fächerstadt wird an diesem Tag so einiges los sein.