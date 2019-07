vor 2 Stunden Karlsruhe Täter auf der Flucht: Falsche Polizisten überfallen Geldtransporter an der A5

Zwei bislang unbekannte Männer haben laut Angaben der Polizei am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Autobahn 5 einen Geldtransporter überfallen. Die Unbekannten waren scheinbar mit einem Mercedes mit Polizei-Leuchtschrift und in Polizeiuniform unterwegs.