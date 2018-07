vor 46 Minuten Stuttgart Südwest-Tourismusbranche beschäftigt immer mehr Menschen

Die Zahl der Mitarbeiter in der baden-württembergischen Tourismusbranche ist in den vergangenen zwei Jahren um fast 20 Prozent auf 390 000 Vollzeitbeschäftigte gestiegen. Das zeigt die Studie «Wirtschaftsfaktor Tourismus», die Tourismusminister Guido Wolf am Freitag in Stuttgart vorstellte.