Ab dem 15. Januar kommt es auf dem Platz hinter dem Hauptbahnhof Karlsruhe zu Einschränkungen. Parkplätze und Taxistände müssen vorerst weichen.

Wie die Stadt nun in einer Presseerklärung mitteilt, müssen sich Fahrgäste und Besucher des Karlsruher Hauptbahnhofes auf einige Einschränkungen einstellen. Ab dem 15. Januar baut das städtische Tiefbauamt den Platz am Eingang Süd provisorisch um. Die Funktion des Platzes bleibt dabei erhalten, allerdings sind die verfügbaren Flächen stark verkleinert.

Parkplätze für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität, zum Be- und Entladen sowie Taxistände stehen dann in der näheren Umgebung bereit. Auch Fußgänger und Radfahrer erreichen den Bahnhof auf der Südseite weiterhin ungehindert, informiert das Tiefbauamt. Darüber hinaus gebe es ein Parkplatzangebot im direkten Umfeld. Bis zum 1. März sollen die Bauarbeiten dauern.

