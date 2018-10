In der Nacht auf Donnerstag wurde eine 31-Jährige in Karlsruhe von drei Männern belästigt. Sie war in der Nacht gerade auf dem Heimweg aus einer Diskothek. Ein Taxifahrer brachte die Frau nach Hause, die Männer konnten flüchten und werden nun von der Polizei gesucht.

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die eine 31-Jährige angegangen haben sollen. Wie es in der Pressemeldung heißt, sei die Frau gegen 1.40 Uhr zu Fuß auf dem Weg aus einer Diskothek in der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Durlach gewesen. "In Höhe eines Schnellrestaurants in der Wolfartsweierer Straße wurde sie von den drei Männern angesprochen und direkt im Anschluss so geschubst, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte", so die Polizei weiter.

Anschließend sollen die Täter der Frau unter den Rock gefasst haben. Erst als ein Radfahrer näher kam, sollen die Männer von der Frau abgelassen haben. Sie rannte in Richtung der Straße und wurde von einem Taxifahrer aufgenommen. Der brachte sie dann nach Hause. Unterwegs stellte die 31-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Polizei veröffentlicht genaue Täterbeschreibungen

Nun suchen die Ermittler nach den drei Männern, die in unbekannte Richtung geflohen sein sollen, mit folgender Beschreibung: Die erste Person ist männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit muskulöser Figur, hat auffällig große Lippen, trug nach hinten geflochtene Rasta-Zöpfe, wird auf Ende 20, Anfang 30 geschätzt, schwarzafrikanisches Erscheinungsbild, war mit einem roten Pullover ohne Aufdruck, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet und trug eine Holzkette mit silberfarbenen Elementen.

Der zwei Mann soll etwa 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug etwas längere Rasta-Zöpfe, wird auf Anfang 30 geschätzt, schwarzafrikanisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Hose sowie einen dunklen Hoodie ohne Aufdruck und ohne Kapuze.

Der dritte Mann soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und helle Haut und ein deutsches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug eine helle Jeans-Hose, ein dunkles Langarmoberteil sowie dunkle Turnschuhe.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrrad- und dem Taxifahrer. Auch weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0721 6665555, an den Kriminaldauerdienst in Karlsruhe zu wenden.