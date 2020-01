Sturmtief Lolita ist am Dienstagmorgen über Karlsruhe und die Region gefegt und hat gleich für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Umgefallene Bäume, die die Straßen versperren oder Bauzäune, die dem Wind nicht standhalten konnten - Lolita hat ihre Spuren hinterlassen

Vom Stromausfall bis zum umgekippten Schafszaun, gestern gingen zahlreiche Meldungen bei den Polizeibehörden in und um Karlsruhe ein. Die positive Nachricht: "Es kam zu keinen größeren Unfällen", teilt die Polizei auf Nachfrage von ka-news.de mit.

Um kurz nach 10 Uhr am Morgen brachten Winböen einen Baum zu Fall, der auf dem Standstreifen der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Nord zum liegen kam. Weitere Bäume hielten dem Sturm nicht stand: Sowohl in der Sophienstraße als auch auf der Verbindungsstrecke zwischen Durlach-Aue und Hohenwettersbach blockierten sie die Straße.

Nicht nur die Natur hat Schäden davongetragen: In Söllingen hatte der Wind - ebenfalls am späten Morgen - einen Stromausfall zur Folge. "Bis zum Eintreffen der Kräfte war jedoch alles wieder in Ordnung", so die Polizei im Gespräch mit ka-news.de.

Vieles, das nicht niet und nagelfest war, trug "Lolita" davon. In Straubenhardt auf Höhe der Schwanner Warte traf es den Zaun eines Schafgeheges. In Oberhausen kippte der Zaun einer Baustelle auf ein Auto.

Auch auf der A5 hat der Sturm seine Spuren hinterlassen. Hier ist Vorsicht angesagt: Zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord herrscht in beiden Richtungen Gefahr durch Spritzwasser. Darüber informiert die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg auf ihrer Internetseite.

Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.