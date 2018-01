Die Linie S8 der Albal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fährt wieder auf der vorgesehen Route. Das berichtet die Pressestelle am heutigen Montag. Die Strecke zwischen Freudenstadt und Eutingen war wegen Sturmschäden bislang gesperrt.

In den vergangenen Tagen konnten die Stadtbahnen der AVG-Linie S8 aufgrund von Sturmschäden nicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Freudenstadt Hauptbahnhof und Eutingen im Gäu Bahnhof verkehren. Nach Beseitigung der Schäden durch die Deutsche Bahn, die in diesem Bereich für die Infrastruktur zuständig ist, können ab sofort wieder Stadtbahnen auf diesem Streckenabschnitt verkehren. "Es kann mit Blick auf den Stadtbahnverkehr der S8 aktuell noch zu Verspätungen kommen", heißt es in der Pressemeldung abschließend.