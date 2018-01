Mit Tief "Burglind" herrscht über Deutschland der erste schwere Sturm im Jahr 2018: Er hat auch in Karlsruhe seine Spuren hinterlassen. In der Nacht hat es schwere Regenfälle und starke Windböen gegeben. Die Polizei vermeldet mehrere Einsätze zu umgestürzten Bäume und herabfallenden Äste. Auf einigen AVG-Linien kommt es aktuell noch zu Behinderungen durch Sturmschäden.

Der Deutsche Wetterdienst hat de Warnung vor Orkanböen um kurz nach 10 Uhr für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe aufgehoben. Er hatte sie am Dienstag, 2 Januar, für den Zeitraum ab 3 Uhr in der Nacht ausgegeben. Gewarnt wurde vor entwurzelten Bäume und beschädigten Dächer beschädigt. Außerdem könnten herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände schnell zur Gefahr werden.

Der Morgen war stürmisch

Der Sturm hat seine Spuren in der Fächerstadt hinterlassen: Wie die Polizei gegenüber ka-news berichtet, kam es am Mittwoch bereits zu über 20 wetterbedingten Einsätzen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums. Die häufigsten Stichworte: Umgestürzte Bäume und herab fallende Äste. So sei auf der B36 bei Neureut Süd beispielsweise ein Baum auf ein Auto gestürzt. Außerdem sei am Karlsruher Mendelssohnplatz laut Polizei Baustellenzubehör umher geflogen. Personen seien in Karlsruhe bisher glücklicherweise nicht verletzt worden.

Aktuell noch Behinderungen auf AVG-Strecken

Die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) meldet Einschränkungen auf mehreren Bahnlinien: Aufgrund von Sturmschäden durch das Sturmtief kommt es aktuell auf mehreren AVG-Stadtbahnlinien zu Fahrtausfällen und Verzögerungen. Hiervon sind vor allem die Stadtbahnlinien S1, S11, S31, S32, S51, S52 sowie S8 und S81 betroffen.

Zur AVG-Linie S1 : Da sich im Bereich zwischen Marxzell Bahnhof und Fischweiher ein Baum im Gleisbereich befindet, verkehrt die S1 aktuell nicht auf diesem Streckenabschnitt. Zwischen den Haltestellen Busenbach und Bad Herrenalb ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

: Da sich im Bereich zwischen Marxzell Bahnhof und Fischweiher ein Baum im Gleisbereich befindet, verkehrt die S1 aktuell nicht auf diesem Streckenabschnitt. Zwischen den Haltestellen Busenbach und Bad Herrenalb ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zur AVG-Linie S8: Aufgrund einer Fahrzeugstörung im Bereich Horb Heiligenfeld zwischen Schopfloch Bahnhof und Eutingen im Gäu Bahnhof ist im genannten Bereich die Strecke der Linie S8 blockiert. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Aufgrund einer Fahrzeugstörung im Bereich Horb Heiligenfeld zwischen Schopfloch Bahnhof und Eutingen im Gäu Bahnhof ist im genannten Bereich die Strecke der Linie S8 blockiert. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Zu den AVG-Linien S51 und S52: Aufgrund von Sturmschäden ist der Streckenbereich zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim Bahnhof derzeit für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Die AVG-Stadtbahnen der Linien S51 und S52 enden im Bahnhof Wörth

Leichter Niederschlag

In Karlsruhe hat sich die Lage nach den stürmischen Morgenstunden wieder beruhigt - aktuell zeigt der Blick auf das Regenradar noch minimalen Niederschlag. Der Regen soll bis 14 Uhr anhalten, aber zunehmend schwächer werden.

Keine Orkanwarnung mehr

Die Windstärke soll laut Wetterprognosen stark bleiben, bei bis zu 39 km/h - das entspricht auf der Skala der Windstärke einer 8 (von 12). In der Wetterstation Rheinstetten liegen die gemessenen Windstärken aktuell bei 26 km/h.

Zoo geschlossen - Wochenmärkte abgesagt

Die öffentlichen Einrichtungen reagieren auf die Unwetterwarnung: Der Karlsruher Zoo und Stadtgarten bleibt heute geschlossen, vermeldet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung am Morgen. "Als kleine Entschädigung ist das Exotenhaus (Zugang Ettlinger Straße) für Besucher heute bei freiem Eintritt zugänglich", informiert die Stadt am Mittwoch. Auch sämtliche Wochenmärkte wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Die aktuelle Wetterwarnlage gibt es auf www.wettergefahren.de und im ka-news-Wetter.