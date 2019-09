Schon am Freitag, 30. August, war das Brummen laut über der Oststadt zu hören und auch am heutigen Dienstag kommen Anwohner im östlichen Teil der Fächerstadt nicht um den Hubschrauber umhin. Doch warum fliegt der Helikopter immer wieder über dem Stadtteil? Eine Telefonlawine später weiß ka-news.de die Antwort.

Rot soll er sein, der Hubschrauber, der lautstark über der Oststadt kreist, so dass er auch gut in der ka-news.de-Redaktion zu hören ist. Ein erster Anruf bei der Polizei am Freitag: "Nein, der ist rot, der gehört nicht zu uns", so ein Pressesprecher der Polizei gegenüber ka-news.de. Ein weiterer Anruf bei der Integrierten Leitstelle (ILS): Auch vom DRK ist der Hubschrauber nicht.

Ebenso bei der Stadt weiß man nichts über die Herkunft des Helikopters, das ergibt ein Telefonat mit dem Presseamt. Nächster Versuch: Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP), das die Redaktion wiederum an die Kollegen in Stuttgart verweist, leider ist dort keiner mehr zu erreichen. Damit war das Kapitel Hubschrauber über der Oststadt abgehakt - bis zum heutigen Dienstag.

Hubschrauber macht Luftbilder der Oststadt

Der Lärm über der Oststadt ist mal lauter, mal leiser - je nachdem, wo der Heli gerade steht. Ein erneuter Anruf bei der Polizei ergibt diesmal: Es sei ein Hubschrauber im Auftrag der Stadt unterwegs. An Bord: Ein Fotograf, der Luftbilder machen soll. Beim Presseamt der Stadt fällt man aus allen Wolken: "Also nein, von uns ist der nicht", so ein Pressesprecher. "Die Stadt hat noch zahlreiche Gesellschaften, aber wir wissen von keinem Auftrag für einen Rundflug mit einem Fotografen!"

Wenige Minuten später ein weiterer Anruf, diesmal von der Polizei an die Redaktion: Es handele sich um einen Rundflug im Auftrag des Fraunhofer-Instituts - und tatsächlich: Der mysteriöse Helikopter macht Luftbilder der Oststadt. "Zu Forschungszwecken", wie ein Pressesprecher des Fraunhofer gegenüber ka-news.de bestätigt.

Datenerfassung für ein 3D-Modell

Der Rundflug am Freitag: ein Testflug. "Heute haben die Forscher mit der Datenerfassung begonnen." Der Zweck: Ein 3D-Modell der Oststadt zu erstellen. "Wir forschen an einem sogenannten 'digitalen Lagetisch'. Da kommen Verantwortliche in Krisensituationen zusammen und beraten über die Lage - früher haben sich die Menschen über eine Landkarte gebeugt, das ist heute digital", so der Sprecher vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe.

Der Vorteil des digitalen Lagetischs: Experten sollen im virtuellen Raum zugeschaltet werden können. Das mache die Reaktionen im Krisenmanagement schneller. "Die Karlsruher Oststadt dient nun als Beispiel für eine simulierte Krise - als Übung!"

Am heutigen Dienstag ist der Helikopter nun noch unterwegs, "schlimmstenfalls" auch noch am Mittwoch. "Wir sind aber optimistisch, dass wir die Aufnahmen heute abgeschlossen haben", meint der Sprecher des Fraunhofer-Instituts gegenüber ka-news.de.