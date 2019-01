Eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen endete am Donnerstagabend blutig. Nach Angaben der Polizei waren ein 14- und ein 15-Jähriger zuvor in einen Streit geraten. Dann habe der Jüngere der beiden mit einem Messer zugestochen.

Am Donnerstagabend sind auf dem Karlsruher Europaplatz zwei Gruppen Jugendlicher aneinander geraten. Das berichtet die Karlsruher Polizei am Freitag. Zwei der Jugendlichen seien dabei wohl aufgrund eines Mädchens in Streit geraten.

"Im Zuge dieses Streits stach der 14-jährige mit einem Messer in den Arm des 15-jährigen, so dass dieser eine stark blutende Wunde davon trug, die im Krankenhaus behandelt werden musste", heißt es im Polizeibericht weiter. Der 14-Jährige tauchte daraufhin in einer Wohnung außerhalb von Karlsruhe unter.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz führte daraufhin eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Hausdurchsuchung im benachbarten Bundesland durch. Dabei wurde auch der 14-Jährige angetroffen, der aber zum Tathergang andere Aussagen macht als der 15-Jährige. Es wurde nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.