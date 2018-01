Es scheint keine Ende zu nehmen: Auch in diesem Jahr rollen die Bagger auf den Straßen rund um Karlsruhe. Nicht nur auf den Autobahnen wird gearbeitet. Hier finden Sie die wichtigsten Straßenbaumaßnahmen für 2018.

Über 40 Baumaßnahmen auf Fern-, Bundes- und Landesstraßen in den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt sowie den Stadtkreisen Baden-Baden und Karlsruhe stehen auf der Agenda des Karlsruher Regierungspräsidiums. Man rechne mit Gesamtkosten von rund 75 Millionen Euro für die Bauprojekte in diesem Jahr, so der leitende Baudirektor Jürgen Genthner. Dies sei ungefähr der selbe Betrag, der auch im vergangenen Jahr in den Straßenbau investiert wurde.

Zwei Sanierungsprojekte standen bei der Pressekonferenz im Zentrum des Interesses: Die Rheinbrückensanierung bei Maxau und die zweite Fahrbahnerneuerung auf der A5, diesmal in Richtung Basel. Im vergangenen Jahr wurden die Fahrbahn und Brücken in Richtung Norden, zwischen Rastatt und Ettlingen, saniert. In beiden Fällen müssen Autofahrer, darunter viele Pendler, mit Behinderungen und Staus rechnen.

"Das wichtigste Ziel sei die weitere Verbesserung der Straßeninfrastruktur des Bundes und des Landes. Hierzu gehöre nicht nur der Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, sondern auch die Erhaltungsmaßnahmen der bestehenden Straßen", erklärt Jürgen Genthner.

Allein im Stadt- und Landkreis Karlsruhe stehen 2018 25 Arbeiten bevor. Auch im Landkreis Rastatt laufen über ein Dutzend Maßnahmen. Mit den derzeit abzuwickelnden Projekten soll der langjährige Sanierungsstau abgebaut und die Substanz der vorhandenen Infrastruktur gesichert werden. Die wichtigsten Straßenbaumaßnahmen, die 2018 in der Region rund um die Fächerstadt laufen, haben wir für Sie zusammen gefasst.

A5 bei Bruchsal Erneuerung der Brückenbauwerke über den Saalbachkanal und Kammerforststraße; Baukosten: ca. 17 Millionen Euro; Bauzeit: bis 2021

A5 bei Ettlingen Fahrbahndeckenerneuerung Ettlingen-West; ca. 21 Millionen Euro; Juli bis November 2018

A8 bei Hohenwettersbach Fahrbahnübergangskonstruktion Wettersbachviadukt; ca. 700.000 Euro; Frühjahr 2018

B3 Mingolsheim Fahrbahndeckenerneuerung und Knotenpunkt zur B292; ca. 800.000 Euro; Frühjahr 2018 Fahrbahndeckenerneuerung und Knotenpunkt zur B292; ca. 800.000 Euro; Frühjahr 2018

B463 bei Pforzheim Westtangente bis Dietlinger Straße; ca. 20 Millionen Euro; seit 2016 noch bis 2019

B10 bei Maxau Sanierung der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth; ca. 13 Millionen Euro, August 2018 bis Dezember 2019

B35 bei Gondelsheim Bau von Lärmschutzwänden; ca. 2 Millionen Euro; Frühjahr 2018

B294 bei Bretten Fahrbahndeckenerneuerung; ca. 800.000 Euro; 2018

L618 bei Gochsheim Fahrbahndeckenerneuerung; ca. 1 Million Euro; Frühjahr 2018

L 602 bei Rußheim Neubau zwischen Rußheim und Huttenheim noch bis 2020; ca. 7 Millionen Euro, bis 2020

L623 bei Langensteinbach Streckenausbau; ca. 5 Millionen Euro; 2018 bis 2019

A5 bei Bühl Tank- und Rastanlage bei Bühl; ca. 12,6 Millionen Euro; noch bis April 2018

A5 bei Rheinmünster Erweiterung Parkplatzfläche Oberfeld; ca. 1 Million Euro; im Laufe des Jahres

B3/ B36/ B462/ L77a bei Rastatt

Umbau Knotenpunkt Rastatt; ca. 3,5 Millionen Euro; bis Mai 2018

B3/B36 bei Rastatt Eisenbahnüberführung Radweg Rastatt; ca. 3,5 Millionen, 2018-2019 Eisenbahnüberführung Radweg Rastatt; ca. 3,5 Millionen, 2018-2019

B500 bei Baden-Baden Fahrbahndeckenerneuerung; ca. 2 Millionen Euro; Spätjahr 2018

B462 Tunnel Gernsbach Nachrüstung Rettungstreppenhäuser; ca. 6 Millionen Euro; Spätjahr 2018

Vollbildanzeige