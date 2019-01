vor 2 Stunden Karlsruhe Straßenbahnunfall an der Kreuzung Mathystraße und Beiertheimer Allee - Strecke wieder frei

An der Kreuzung Mathystraße/Beiertheimer Allee hat sich am Donnerstagmittag ein Straßenbahnunfall ereignet. Das teilte die Polizei gegen 12 Uhr in einer Eilmeldung mit.