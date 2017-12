Bislang Unbekannte haben in Karlsruhe am Donnerstag um 2.20 Uhr einen Hydranten mit einem Auto gerammt. Die Folge: Anschließend stand die betroffene Straße knöcheltief unter Wasser.

Anwohner der Georg-Friedrich-Straße seien in der Nacht durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Auto auf der Durlacher Allee abgebogen, kam von der Fahrbahn ab und rammte den Hydranten. "Der wurde dadurch so stark beschädigt, dass das Wasser unkontrolliert auf die Straße lief und diese auf etwa 20 Meter Länge knöcheltief bedeckte", so die Polizei.

Das beschädigte Auto wurde etwas weiter ohne Kennzeichen in der Melanchthonstraße abgestellt. Die Insassen flüchteten nach Polizeiangaben zu Fuß von der Unfallstelle und ließen das Auto zurück. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 4.000 Euro, am Hydrant ein Schaden von rund 1.000 Euro. Weiter heißt es, dass zudem ein hinter dem Hydrant abgestelltes Damenrad beschädigt wurde. Die Straße musste bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten der Stadtwerke gesperrt werden.