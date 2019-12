vor 4 Stunden Karlsruhe/Kaiserslautern Steuerhinterziehung: Hauptzollamt Karlsruhe bei Durchsuchungen in drei Bundesländern

Bei einem Einsatz gegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit haben Fahnder in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zahlreiche Geschäfts- und Wohnräume durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen liefen seit mehreren Monaten, wie das Hauptzollamt Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilten. Die Fahnder durchsuchten am Mittwoch mehr als 80 Objekte mit Schwerpunkten im Raum Ludwigshafen/Mannheim und Frankfurt am Main. Rund 750 Einsatzkräfte waren beteiligt.