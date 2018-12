Das Stellwerk in Jöhlingen hat in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Ausfälle gezeigt, am Mittwoch und am Wochenende kam es erneut zu einer größeren Störung.

Aktualisierung, 16. Dezember, 18 Uhr:

Nach Meldung des KVV auf Twitter und Facebook ist die Stellwerkstörung auf der Linie S4 im Bereich Jöhlingen Bahnhof beendet. Es könne zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen, so die Verkehrsbetriebe.

Aktualisierung, 15. Dezember, 18 Uhr:

Laut KVV-Angaben kommt es wegen Engpässen beim Fahrpersonal der AVG auf der Linie S4 zu Fahrtausfällen. Betroffen sei der Bereich zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Gölshausen Bahnhof, so der Karlsruher Verkehrsverbund auf Facebook.

Aktualisierung 15. Dezember:

Die Linie S4 wird von und nach Bretten Bahnhof umgeleitet.

Wie der KVV auf Facebook mitteilen, kam es in der Nacht zu einem Stellwerksausfall der DB Netz im Bereich Jöhlingen-West mit starken Auswirkungen auf die AVG-Linie S4. Das Störungsende ist bislang unbekannt.

Die Linie S4 fährt ab Karlsruhe-Hauptbahnhof und von dort aus über Bruchsal Umleitung ohne Halt an den Unterwegsbahnhöfen nach Bretten Bahnhof und dann weiter auf normalem Fahrweg.

Reisende mit Zielen zwischen Grötzingen und Bretten, sollen den Busnotverkehr ab Berghausen Bahnhof nutzen. Dieser ist mit der Linie S5 zu erreichen.

Aktualisierung, 14. Dezember, 17.17 Uhr:

Aufgrund der weiter anhaltenden Stellwerksstörung im Bereich Jöhlingen West können bis einschließlich Montag, 17. Dezember, keine Bahnen zwischen Bretten und Grötzingen verkehren. Für die Fahrgäste entlang des gesperrten Streckenabschnittes zwischen Grötzingen und Bretten hat die AVG mit Bussen einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Berghausen Bahnhof und Bretten Bahnhof eingerichtet. In die Gegenrichtung, also in Richtung Kraichtal, fahren die Bahnen hingegen wieder.

Aktualisierung, 22 Uhr:

Die KVV berichten auf Twitter: "Stellwerkstörung Jöhlingen West nur noch in Fahrtrichtung Karlsruhe. Gegenrichtung für die S4 frei."

Aktualisierung, 18 Uhr:

"Aufgrund der anhaltenden Stellwerksstörung im Bereich Jöhlingen West können am heutigen Donnerstag, 13. Dezember, und am morgigen Freitag, 14. Dezember, bis auf Weiteres keine Bahnen zwischen Bretten und Grötzingen verkehren", berichtet die AVG in einer aktuellen Pressemeldung. Die Linie S4 wird deshalb auf absehbare Zeit weiter umgeleitet.

Aktualisierung, 11.20 Uhr:

Die Störung im Stellwerk besteht weiterhin, das berichtet die AVG am Donnerstagmittag. Wann die Störung beendet sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Bis dahin fahren die Linien S4 ab dem Hauptbahnhof zum Durlacher Bahnhof und von dort ohne Zwischenhalt nach Bruchsal und dann wiederum direkt nach Bretten. Dann geht es auf normalen Fahrweg weiter.

Für die Fahrgäste entlang des gesperrten Streckenabschnittes zwischen Grötzingen und Bretten hat die AVG mit Bussen einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Berghausen Bahnhof und Bretten Bahnhof eingerichtet. Der Busnotverkehr kann mit der Stadtbahnlinie S5 erreicht werden. "Sowohl auf der Umleitungsstrecke für die Stadtbahnen als auch im Busnotverkehr muss mit erheblichen Zeitverzögerungen und Kapazitätsengpässen gerechnet werden", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Technische Experten der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und der Deutschen Bahn seien vor Ort, um die Störung möglichst zeitnah zu beheben. Das Stellwerk ist in der vergangenen Zeit häufiger ausgefallen. Eine weitere lange Störung gab es beispielsweise Ende November. In der Nacht auf diesen Mittwoch, also Stunden vor dem Ausfall, waren noch Arbeiten an dem Stellwerk durchgeführt, der Bahnverkehr wurde umgeleitet.

Ursprungsmeldung, Mittwoch, 16.14 Uhr:

Derzeit (Mittwoch, Stand 16.15 Uhr) ist kein Bahnverkehr zwischen Grötzingen und Bretten möglich. Grund ist der Ausfall des Stellwerks in Jöhlingen. Einen ähnlichen Ausfall gab es bereits vor zwei Wochen. Wie auch da, müssen Fahrgäste in diesem Bereich erneut auf Busse umsteigen.

Wie es von der zuständigen Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) heißt, fährt die Linie S4 derzeit von Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchsal nach Bretten und erst von dort auf dem üblichen Fahrweg weiter bis nach Heilbronn. Bis nach Bretten hält die Bahn nur in Karlsruhe-Durlach.

Alle Fahrgäste, die zu einer Station zwischen Grötzingen und Bretten gelangen wollen, müssen auf Busse umsteigen. Ab der Haltestelle Berghausen-Bahnhof ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Um nach Berghausen zu kommen, empfiehlt die AVG den Umstieg auf die Linie S5.

Wann die Störung beendet ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Von einem Stellwerk aus werden sämtliche Signale und Weichen für einen bestimmten Abschnitt gesteuert. Fällt ein Stellwerk aus kann diese Steuerung nicht mehr erfolgen, damit ist nach Angaben der Verantwortlichen kein sicherer Bahnverkehr mehr möglich.