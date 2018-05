Plötzlich fuhr ihr Auto nicht mehr weiter - und ging kurze Zeit später in Flammen auf. Am Dienstagabend kam es auf der B36 aufgrund eines Fahrzeugbrandes zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Fahrerin eines Autos bemerkte während der Fahrt auf der Bundesstraße von Eggenstein-Leopoldshafen in Richtung Linkenheim-Hochstetten einen plötzlichen Leistungsverlust an ihrem Fahrzeug und nahm Brandgeruch war. Das berichtet die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen am Mittwoch in einer Pressemeldung. Weiter heißt es : "Sie steuerte geistesgegenwärtig ihr Fahrzeug an den Fahrbahnrand. Kurze Zeit später schlugen bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum. Die Fahrerin konnte sich dennoch rechtzeitig in Sicherheit bringen."

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine weithin sichtbare, schwarze Rauchwolke zu sehen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Auto im Vollbrand. Durch die enorme Wärmestrahlung des Fahrzeugbrandes drohten die Flammen auf das direkt angrenzende Waldgebiet überzugreifen. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor sowie ein Einsatztrupp mit einem Schaumrohr wegen brennender Kraftstoffe auf der Fahrbahn und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Durch eine massive Riegelstellung von weiteren Einsatztrupps konnte ein Übergreifen auf das Waldgebiet verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die komplette Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden. Hierdurch kam es zu langen Rückstaus im Feierabendverkehr auf der Bundesstraße 36 in beide Fahrtrichtungen. Der völlig ausgebrannte PKW wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen aufgenommen. Nach einer Reinigung der Fahrbahn wurde die Bundesstraße wieder von der Polizei freigegeben, diese war bis in die Abendstunden mit mehreren Streifenbesatzungen und Motorradstreifen im Einsatz.