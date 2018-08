Das gemeinsame Projekt des Fördervereins Sicherer Südlicher Landkreis Karlsruhe (FöSSL), der Städte Ettlingen und Rheinstetten und der Gemeinden Dobel, Karlsbad, Malsch, Marxzell und Waldbronn zielt auf die Wichtigkeit einer sicheren Nachbarschaft ab und soll helfen, Wohnungseinbrüche zu verhindern.

Der südliche Landkreis Karlsruhe sei besonders stark von Wohnungseinbrüchen betroffen. Das geht aus der Pressemitteilung des FöSSL hervor. Die Folgen eines Wohnungseinbruchs seien für die Opfer oft nur schwer zu überwinden. Neben dem finanziellen Verlust und den materiellen Schäden bleibt bei vielen Betroffenen ein Gefühl großer Verunsicherung.

"Besonders wichtig ist uns neben der technischen Sicherung von Wohngebäuden deshalb vor allem, dass die Nachbarschaft aufeinander achtet. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte sofort die Polizei verständigt werden", sagt der stellvertretende FöSSL-Vorsitzende Alexander Seifert zum Start der Aktion "Kennen sie Ihren Nachbarn!".

"Wir möchten die Bevölkerung auf die Kampagne aufmerksam machen"

Gemeinsam mit Bürgermeister Moritz Heidecker hat er jetzt am Marktplatz in Ettlingen das erste Plakat des Projekts aufgehängt. Weitere Plakate sollen im gesamten Stadtgebiet folgen. "Mit diesen Plakaten möchten wir die Bevölkerung auf die Kampagne aufmerksam machen", so Seifert. In einem zweiten Schritt sollen dann Flyer zu den Themen Wohnungseinbruchsdiebstahl und Nachbarschaftshilfe mit nützlichen Tipps für die Sicherheit verteilt werden. "Außerdem unterstützen wir die Durchführung von Nachbarschaftsfesten, damit sich Nachbarn besser kennen lernen."

Die Aktion des Fördervereins Sicherer Südlicher Landkreis Karlsruhe e.V. steht unter dem Motto: "Augen auf in der Nachbarschaft!" und wird in enger Kooperation mit den Städten Ettlingen und Rheinstetten und den Gemeinden Dobel, Karlsbad, Malsch, Marxzell und Waldbronn umgesetzt. Aufgrund eines erfolgreichen Förderantrags wird die Aktion auch mit Mitteln aus dem Programm "Prävention von Wohnungseinbrüchen durch eine wachsame Nachbarschaft" des Landes Baden-Württemberg unterstützt.