vor 7 Stunden Karlsruhe Stardesigner Luigi Colani ist in Karlsruhe gestorben - er hatte auch Ideen für das KSC-Stadion

Am Star-Designer Luigi Colani schieden sich lange die Geister. In den letzten Jahren war es still um den streitbaren Künstler geworden. Jetzt ist er in Karlsruhe gestorben.