vor 8 Stunden Karlsruhe Stadt erteilt Baugenehmigung: Ist das Schicksal des Torwächterhauses in Durlach besiegelt?

Auch die Petition konnte es letztendlich nicht verhindern: Nach monatelanger Debatte hat die Stadt Karlsruhe die Baugenehmigung für das Torwächterhaus in der Ochsentorstraße 32 in Durlach erteilt. Anstelle des historischen Hauses könnten dort demnach zwei Gebäudeteile als Neubau entstehen. Der Eigentümer will das historische Gebäude allerdings zunächst erhalten.