Stadionsingen in Karlsruhe: Großes Mitmach-Konzert am 4. Advent

Stadion-Atmosphäre und Adventsstimmung zugleich: Im Karlsruher Carl-Kaufmann-Stadion ist am 4. Advent zum zweiten Mal das weihnachtliche Stadionsingen. Es ist keine Aufführung, zu der man hingeht und einfach zuhört, sondern ein Mitmach-Konzert, bei dem jeder einzelne Teilnehmer zu einer Stimme im großen Chor wird.

Nach der Premiere im letzten Jahr geht das Stadionsingen am Sonntag, 23. Dezember, in die zweite Runde. Die Besucher bekommen am Eingang Kerzen und Liedhefte und singen gemeinsam bekannte Weihnachtslieder. Dabei begleitet sie ein Bläserensemble. Das teilt der Veranstalter, die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), mit.

Gemeinsames Singen im Kerzenschein

Auf dem Programm stehen unter anderem " Oh du fröhliche", "Stille Nacht" und "Macht hoch die Tür". Besucher können ein Friedenslicht aus Bethlehem, das die Pfadfinder in die Städte und Gemeinden tragen und das auch im Carl-Kaufmann-Stadion vor Ort sein wird, nach dem Konzert mit nach Hause nehmen.

Das Mitmach-Konzert wird von der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam mit den Freikirchen organisiert. Beginn ist um 17 Uhr.