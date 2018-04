In diesem und im nächsten Sommer kommen wieder Sportbegeisterte im Schlossgarten zusammen. Ab 2. Juli werden am Montag, Mittwoch und Freitag verschiedene kostenlose Kurse angeboten.

Frühsport im Park wird auch diesen und nächsten Sommer vor der besonderen Schlosskulisse angeboten. Weiterhin können alle Interessierten kostenlos und ohne erforderliche Anmeldung oder besondere Sportkleidung mitmachen. "Ein echtes Erfolgsmodell", konstatierte das Schul- und Sportamt (SuS) anhand konstant guter Teilnahme und Rückmeldungen im unter Vorsitz von Bürgermeister Martin Lenz in der vergangenen Woche im nichtöffentlich tagenden Sportausschuss. Der begrüßte die Fortsetzung ausdrücklich und einhellig.

Vom KA300-Projekt zur dauerhaften Einrichtung

Als eines der zahlreichen Programmelemente des 300. Stadtgeburtstags 2015 aus der Taufe gehoben, organisiert das SuS die Aktion mit der Vereinsinitiative Gesundheitssport. Diese wird von rund 30 Vereinen getragen und stellt qualifizierte Übungsleitungen, Sportgeräte und Musikanlage bereit. Aus dem Ausschuss kam die Anregung, auszuloten, welche weiteren Vereine möglicherweise bei Frühsport im Park mitwirken möchten. Das Angebot animiert durchaus zu regelmäßiger Bewegung – auch in Vereinen.

Trotz des unbeständigen Wetters im vergangenen Sommer wurden wie in den Jahren zuvor mehr als 3.000 Teilnehmende auf den Grünflächen vor dem Schloss gezählt. Insgesamt 54 Trainings-Einheiten zwischen 7 und 9 Uhr kommen so auf durchschnittlich 57 Teilnehmende. Das entspricht etwa den Werten des Vorjahres (60 bei 55) und übertrifft bei 96 Terminen im besonderen Karlsruher Jahr 2015 den damaligen Durchschnittswert von 46 Personen. Knapp 3.500 nicht vollständig Gezählte waren zur Premiere dabei. So darf und soll es bei überschaubaren Jahreskosten von rund 6.000 Euro, die der Stadthaushalt deckt, weitergehen – ab Montag, 2. Juli.