vor 5 Stunden Karlsruhe Spahn trifft Hartz-IV-Kritikerin in Karlsruhe: 100 Menschen protestieren

Vor dem Treffen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit der Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog in Karlsruhe haben am Samstag etwa 100 Menschen demonstriert. Die Teilnehmer forderten mehr Geld und eine bessere Behandlung von Beziehern der Sozialleistung. "Wir sind hier, weil es Zeit ist aufzustehen", sagte Schlensog bei dem Protest in der badischen Stadt.