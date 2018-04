vor 18 Stunden Karlsruhe Spahn-Kritikerin: Treffen mit Minister Spahn am 28. April

Nach dem Streit um Hartz-IV-Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich die Initiatorin einer Internet-Petition nach eigenen Angaben am 28. April mit ihm treffen. Spahn komme für das Gespräch nach Karlsruhe, sagte Sandra Schlensog am Donnerstag. Sie wohnt in Karlsruhe.