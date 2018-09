vor 5 Stunden Stuttgart Spätsommer bringt viel Sonnenschein: bis 32 Grad am Mittwoch

Zum Start der neuen Woche kommt der Spätsommer noch einmal in Fahrt und bringt viel Sonnenschein in den Südwesten. Am Oberrhein sollen die Temperaturen an diesem Montag und an den kommenden beiden Tagen wieder die 30-Grad-Marke knacken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mitteilte.