vor 3 Stunden Karlsruhe Sozialminister Lucha warnt vor Kältegefahr für Obdachlose: "In Baden-Württemberg muss niemand auf der Straße übernachten!"

Der Winter hat Einzug in Karlsruhe gehalten. Doch gerade bei anhaltend kalten Temperaturen sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und unter freiem Himmel leben, besonders gefährdet. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha appelliert daher an alle Bürger, bei obdachlosen Menschen in Not nicht wegzuschauen.