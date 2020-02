12.02.2020 12:48 Karlsruhe Sonnenbad Karlsruhe eröffnet die Freibad-Saison in Deutschland

Das Sonnenbad Karlsruhe startet am Freitag, 28. Februar als erstes Freibad in Deutschland seine Saison. Badegäste sind zum traditionellen "Sprung in den Frühling" eingeladen.