Sommerliches Wetter ist in Karlsruhe angekommen: Bis zu 28 Grad, keine Wolken und Sonne pur werden für die nächsten Tage vorhergesagt. Doch muss in diesem Frühjahr möglicherweise noch mit einem Kälteeinbruch gerechnet werden? Wir haben bei einem Karlsruher Diplom-Meteorologen nachgefragt.

Es ist zwar erst Mitte April, dennoch knacken die Temperaturen in diesen Tage schon fast die 30-Grad-Marke. In Karlsruhe werden für Donnerstag und Freitag bis zu 28 und für Samstag und Sonntag jeweils Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagt. Grund dafür: Das Hochdruckgebiet 'Norbert', erklärt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr gegenüber ka-news.

Er weiß: "Wir können wolkenarmes oder sogar wolkenloses Wetter und dazu warme Luftmassen, die aus Südwesten zu uns gelangen, genießen. Die kräftige Aprilsonne tut ihr übriges und erwärmt die Luft kräftig."

Nachfröste durchaus noch möglich

Solche Temperaturen sind nach Angaben des Meteorologen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so ungewöhnlich: "Tagestemperaturen jenseits der 25-Grad-Marke - sogenannte Sommertage - sind im April zwar nicht ungewöhnlich aber durchaus nicht die Regel." Das belegen historische Messwerte: Am 21. und 22. April 1968 wurden in Karlsruhe stolze 30,2 Grad gemessen. Knapp 80 Jahre zuvor - am 19. April 1886 - aber auch schon kalte 3,6 Grad.

Sogenannte Nachfröste seien deshalb durchaus noch denkbar, sie könnten selbst im Mai noch auftreten. Ihre Wahrscheinlichkeit nimmt allerdings mit jedem Tag ab, so Mühr und stellt klar: "Während der kommenden Tage brauchen wir uns vor Frost allerdings nicht zu fürchten." Nur am Sonntag könnten einige Quellwolken auftauchen. Sie könnten dann über dem Schwarzwald für Schauer und Gewitter sorgen.

Falls Sie die warmen Tage in einem Karlsruher Freibad verbringen wollten, werden Sie enttäuscht: Die Freibad-Saison beginnt trotz der sommerlichen Temperaturen erst Anfang Mai. Wie die Vorhersage dann aussieht? Hier geht's zum ka-news-Wetter!