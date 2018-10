vor 12 Stunden Stuttgart Sonne satt am Wochenende: Der Sommer feiert noch einmal sein Comeback

Die Baden-Württemberger dürfen sich auf ein paar schöne Oktobertage freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann am Donnerstag mit viel Sonne gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 14 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehe vor allem in Oberschwaben und am Bodensee Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 9 Grad.