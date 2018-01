vor 4 Stunden Karlsruhe Sondierungsgespräche: Karlsruher "Forum Recht" im Ergebnispapier

Das "Forum Recht" in Karlsruhe hat Aufnahme gefunden in den Ergebnissen der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD, die am Freitag, 12. Januar, in Berlin zu Ende gegangen sind. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.