vor 6 Stunden Stuttgart Sommer im Oktober: Südwesten erwartet sonniges Wochenende

Blauer Himmel, viel Sonnenschein und Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke: Dem Südwesten steht ein sommerliches Wochenende bevor - und das mitten im Oktober. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen auf 21 Grad am Bodensee und bis zu 26 Grad an Rhein und Neckar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.