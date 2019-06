Die wohl nie enden wollende Ode an die Baustelle: Pünktlich zu den Sommerferien, da werden sie zurückkehren - die Bauarbeiten im Straßenbahnnetz. Während die Baufelder der Kombilösung schon lange bekannt sind und auch noch einige Zeit bleiben werden, kommen auf Auto- und Bahnpendler weitere große Baustellen hinzu.

Neue Gleise hier, eine barrierefreie Haltestelle dort - bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) wird man der Bauarbeiten wohl nicht überdrüssig. Und das immer während der Ferienzeit, vor allem, wenn die Karlsruher in den langen Sommerferien weilen.

Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn es wird gleich an zwei großen Knotenpunkten in der Innenstadt gearbeitet: am Mühlburger Tor und am Mendelssohnplatz. Heißt: Nicht nur Autofahrer, auch Bahnpendler müssen mit Umleitungen und Behinderungen rechnen.

"Wir müssen auf die Tube drücken, da sind wir mit der Kasig in der Abstimmung, denn dort sind Abläufe so verknüpft, dass es sich in das Baugeschehen einfügt. Da stehen uns sonst keine Zeitfenster mehr zur Verfügung, um diese Arbeiten zu erledigen", sagt Christian Hormagk, Leiter Instandhaltung bei den VBK, am Rande eines Pressetermins zu ka-news.de.

Haltestelle Europaplatz muss lahmgelegt werden

Konkret werden zwischen dem Mühlburger Tor und dem Europaplatz Gleise ausgetauscht und in diesem Zug an der Rampe zum U-Strab-Tunnel Weichen eingebaut. Daher entfällt die Haltestelle Europaplatz in der Kaiserstraße, dort halten zwischen dem 27. Juli und 11. September keinen Bahnen.

"Wir müssen die Gleise austauschen, denn sonst schaffen wir es nicht über den Winter", so Homagk im Rahmen der Vorstellung der Sommerbaustellen. "Diese Art von Schiene, die dort verlegt ist, neigt dazu, zu brechen - und da kann man jetzt schon sagen, dass etwas passieren wird, wenn wir das so belassen würden! Der Verschleiß ist zu groß."

In der Innenstadt wird an einem weiteren Knoten gearbeitet: am Mendelssohnplatz. Noch liegen hier für die Arbeiten am Autotunnel Hilfsbrücken, über die die Bahnen in Nord-Süd-Richtung fahren können. "Die Arbeiten in dem Areal neigen sich dem Ende zu und die Brücken müssen wieder raus. Das dauert bis Ende Oktober, hier gehen wir mit der Baustelle etwas in die Verlängerung", so Christian Homagk.

Wenn die Hilfsbrücken dann entfernt sind, wird ein neues Gleisviereck eingebaut - schließlich müssen nach Fertigstellung der Kombilösung, die Bahnen aus der Rüppurrer Straße auf die Kriegsstraße abbiegen können.

Neue Gleise für sechs Millionen Euro

Ein drittes Baufeld machen die VBK in Oberreut auf: Hier wird ab dem Weinbrennerplatz der Verkehr der Linie 1 eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ab dem Bahnübergang an der Pulverhausstraße werden bis zur Albert-Braun-Straße ebenfalls die Gleise erneuert.

Diesen Streckenabschnitt zu erneuern, lassen sich die Verkehrsbetriebe auch einiges kosten: 1,7 Millionen Euro. "Wir tauschen das Gleis nicht eins zu eins aus, sondern aus dem Schotterbett wird ein Rasengleis. Das reduziert den Lärm und das ist wesentlich teurer und das lassen wir uns was kosten", erklärt Christian Höglmeier, Technischer Leiter bei den VBK. Insgesamt verschlingen die Baumaßnahmen in den Sommerferien etwa sechs Millionen Euro.

Neben den sommerlichen Temperaturen - zu viel Hitze ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine - sind auch die ausgeklügelten Umleitungspläne eine Herausforderung für die Bahnen und Busse. "Leider sind alle Umleitungsstrecken in der Stadt von der Kapazität her nicht so ausgelegt wie die Hauptstrecken und da muss man immer schauen, dass das Verhältnis gewahrt wird und dass vor allem die Knoten noch funktionieren", erklärt Oliver Martin, Verkehrsplaner bei den VBK im Gespräch mit ka-news.de.

Zwei große Baustellen in der City sind eine zu viel

Es kann also immer nur so viel umgeleitet werden, wie die Knotenpunkte verkraften. "Und wir müssen die Balance finden zwischen den Bahnen, die ins Umland fahren und denen in der Innenstadt, denn Bahnen ins Umland müssen sogenannte Durchbindungslinien bleiben", so Martin weiter. Das betrifft etwa die S2 oder die S1/11. Fahrgäste sollen trotz Umleitung und Bauarbeiten ohne Umsteigen an ihr Ziel außerhalb der Stadt kommen.

Dass nun zwei wichtige Knotenpunkte zur Baustelle werden, macht Oliver Martin und seinem Team besonders zu schaffen. "Das wäre vor einigen Jahren noch absolut Tabu gewesen, wir haben immer vermieden, zwei solcher Baufelder zu haben. Aber das Ende vom Tunnel drängt und wir wollen fertig werden", sagt der Wirtschaftsingenieur. "Da müssen wir nun aber durch. Ich denke aber, wir haben ein gutes Netz gefunden!"

Gute Vorbereitung ist bekanntlich alles

Auch, wenn diese Umleitungsstrecken aussehen, als hätte der Würfel entschieden - da steckt ein Team aus Bahn- und Busfahrern dahinter, die diese Ausweichstrecken und Fahrpläne entwickeln. "Wir haben alle Fahrerfahrung und kennen das Netz und wissen, wo was geht. Wir überlegen gezielt, welche Bahn wir wie laufen lassen können und vor allem, wie wir die Anbindungen der Stadtteile aufrecht erhalten!"

Noch vier Wochen, bis die Sommerferien und damit die Bauarbeiten starten. Oliver Martin und seine Kollegen haben sogar den Umleitungsplan für die Sommerferien 2020 schon fertig. "Das Netz steht, der Fahrplan noch nicht", sagt er im Gespräch mit ka-news.de. "Wir wissen also, was auf uns zu kommt, das stellen wir dann der Stadt vor, denn wir müssen uns untereinander gut abstimmen - deswegen planen wir etwa anderthalb Jahre im Voraus!"