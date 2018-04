"Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit" - das ist das diesjährige 1. Mai-Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Auch in diesem Jahr findet unter diesem Motto eine Demo mit anschließender Kundgebung in Karlsruhe statt.

In der Fächerstadt demonstriert der DGB seit Jahren für gute Arbeit und soziale Verantwortung in der Region. So auch am kommenden 1. Mai: Ab 10 Uhr lädt der Gewerkschaftsbund auf den Kirchplatz St. Stephan. Von dort aus geht es laut DGB in Richtung Stadtgarten, wo um 11 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

"In diesem Jahr haben DGB-Gewerkschaften schon kräftige Lohnerhöhungen erkämpft, die letzte Demo mit über 4.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Friedrichsplatz war da sehr eindrucksvoll. Es werden auch neue Wege bei der Gestaltung der Arbeitszeit beschritten, mit tarifvertraglicher Absicherung- das feiern wir natürlich am 1. Mai", freut sich Dieter Bürk, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Karlsruhe über die erzielten Erfolge.

Am 1. Mai soll nicht nur gefeiert werden

Dank besserer Tarifabschlüsse und der von den Gewerkschaften miterkämpften Mindestlöhne und Allgemeinverbindlicherklärungen seien bundesweit die Realeinkommen seit 2010 im Durchschnitt um 1,3 Prozent pro Jahr gestiegen. "Trotzdem nehmen die Einkommen und Vermögen der Superreichen weiter zu, während auf der anderen Seite die Zahl der in Armut lebenden und von Armut bedrohten Menschen wächst", so Bürk weiter.

Die Bundesregierung habe im Koalitionsvertrag versprochen, die bestehende Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden. Deshalb gelte es am 1. Mai nicht nur zu feiern, sondern auch gegen Niedriglöhne, die Tarifflucht der Unternehmen und gegen eine Ausweitung der Arbeitszeiten auf die Straße zu gehen. "Wir werden die Große Koalition daran messen, ob sie sich gemeinsam mit uns dafür stark macht, dass mehr Beschäftigte den Schutz von Tarifverträgen genießen", sagt Bürk abschließend.