21.06.2018 19:05 Karlsruhe SkateDemo statt SkateNite: Mehr Rechte für Skater im Straßenverkehr gefordert

2016 rollte die letzte SkateNite durch Karlsruhe. Am Donnerstag, 28. Juni, werden nun erstmals wieder Inlineskater durch Karlsruhe fahren - wenn auch in einem anderen Rahmen. Am 26. Juli ist eine weitere Demo geplant.