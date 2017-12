vor 2 Stunden Karlsruhe Singen bei Kerzenlicht: Kirchen laden ins Carl-Kaufmann-Stadion ein

Eine Woche vor dem Weihnachtsfest - am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr, - können alle, die Spaß am Singen haben, im Carl-Kaufmann-Stadion in der Karlsruher Südweststadt Weihnachtslieder singen. Zu diesem Event laden die evangelische und katholische Kirche sowie die Freikirchen und der International Christian Fellowship (Icf) ein.