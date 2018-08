30.07.2018 13:15 Karlsruhe Sieben Verletzte durch Pfefferspray: Jugendliche stören Geburtstagsfeier in Karlsruhe

Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen hat eine Geburtstagsfeier in Karlsruhe gestört und dabei sieben Teilnehmer verletzt. Die jungen Leute seien in der Nacht zum Samstag auf dem Grillplatz an einem Waldsee erschienen und hätten Teilnehmer der Feier bespuckt, teilte die Polizei am Montag mit.