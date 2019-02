vor 1 Stunde Karlsruhe Sie sollen die Highlights der Innenstadt beleuchten: Gelbe Lampen ziehen an drei neue Standorte

Seit Mitte Oktober letzten Jahres finden sich an vier Standorten in Karlsruhe überdimensional große, gelbe Lampen. Die Gebilde wurden aufgestellt um die vergangene und zukünftige Innenstadtentwicklung in Szene zu setzen. Drei der vier Leuchten haben nun ihren Standort gewechselt. Sie stehen nun vor der Schwarzwaldhalle, im Nymphengarten nahe der Kriegsstraße sowie am Badischen Staatstheater.