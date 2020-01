Sicher zum Laichen in den Schlossgarten: Helfer für Krötenwanderung gesucht

Während der Krötenwanderung aus dem Hartwald in den Schlossgarten werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Sie sollen den Tieren helfen eine reibungslose Reise hinter sich zu bringen. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Zwischen Februar und März machen sich die Kröten zum Laichen auf in Richtung Schlossgartenteich. Laut Stadt sind sie auf ihrem Weg dorthin teilweise tödlichen Gefahren, etwa durch den Radverkehr, ausgesetzt. Daher werden ehrenamtliche Helfer gebraucht, um die Erdkröten in den Abendstunden von den Wegen abzusammeln und in eine geschützte Umgebung zu bringen.

Wer sich als Helfer engagieren will, wird gebeten, sich an den Bund für Umwelt- und Naturschutz zu wenden. Entweder per Mail (bund.karlsruhe@bund.net) oder unter der Telefonnummer: 0721/358582.