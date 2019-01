Wenn am Samstag, 2. Februar, der Karlsruher SC sein erstes Heimspiel im neuen Jahr bestreitet, müssen die Fans irgendwie ins Stadion kommen. Wer den Shuttlebus nutzen möchte, steigt ab sofort nicht mehr am Mühlburger Tor ein, sondern "wie früher" am Durlacher Tor.

Nach dem Umbau des Durlacher Tors, das lange Zeit eine der größten Baustellen im Zuge der Kombilösung war, sieht es seit Ende 2018 fast wieder so aus wie früher. Nun kehrt auch noch der Shuttlebus für die Heimspiele des Karlsruher SC an die altbekannte Stelle zurück. Ab Samstag, 2. Februar, heißt es Abfahrt ab dem Durlacher Tor, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe wenige Tage vor dem Heimspiel mitteilen.

Die Haltestelle für die Shuttles wird allerdings vom Bernhardusplatz in Richtung Norden in den Adenauerring verlegt. Dann fahren die Busse auf Höhe der ehemaligen Kinderklinik ab. Die Haltestelle zum Ausstieg am Wildparkstadion befindet sich am Adenauerring nach der Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Allee rechts am Fahrbahnrand. "Mit dem Spiel am 2. Februar wird der Fan-Shuttle vom Mühlburger Tor zum Stadion eingestellt", so die VBK weiter.

Betriebliche Änderungen gibt es auch bei Buslinie 30, da der Adenauerring im Bereich des Stadions 45 Minuten vor Spielbeginn bis eine Stunde nach Spielende für den Kfz-Verkehr gesperrt ist. In diesem Zeitraum fährt die Linie 30 auf einer Umleitungsroute zum Durlacher Tor. Die Haltestellen Emil-Gött-Straße und Studentenhaus werden während der Umleitung ersatzlos aufgehoben. Diese Umleitung für die Buslinie 30 gilt laut Pressemeldung auch bei allen übrigen Heimspielen des KSC.