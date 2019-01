vor 5 Stunden Karlsruhe Service ändert sich ab 15. Januar: Karlsruher Kita-Portal bekommt neue Software

Ab Dienstag, 15 Januar, wird die Karlsruher Kita-Software "smartKiTa" durch ein neues System ausgetauscht. Auf Eltern kommen damit einige Umstellungen zu. Was die neue Software mit sich bringt und was dann zu beachten ist, darüber klärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung auf.