Das Bündnis Seebrücke setzt sich bundesweit mit Demonstrationen für die Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer ein. Auch in Karlsruhe fanden schon zwei Protestaktionen statt - initiiert hat sie Anna Jahn. ka-news hat mit der 21-Jährigen über ihr Engagement bei der Seebrücke und die Frage gesprochen, wie sich auch Karlsruher für Seenotrettung starkmachen können.

Seit eineinhalb Monaten engagiert sich Anna Jahn für die Seebrücke Karlsruhe. Die 21-Jährige kommt selbst aus der Fächerstadt und ist Mitglied der Karlsruher Linken. Mit der politischen Situation um die Seenotrettung auf dem Mittelmeer beschäftigt sich die angehende Industriemechanikerin schon länger.

Warum setzt du dich für die Seebrücke und allgemein für Seenotrettung ein?

Für die Seenotrettung engagiere ich mich, weil ich es nicht gut finde, wenn Menschen sterben, um das mal so zusammenzufassen. Jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das gilt natürlich auch für die Menschen, die auf der Flucht sind. Ich finde es nicht in Ordnung, diese Menschen einfach ertrinken zu lassen und dann auch noch die Leute, die ihnen helfen wollen, zu behindern.

Deshalb engagiere ich mich auch für die Seebrücke, weil sie ein Bündnis ist, das genau das als Thema hat: Sich für die Seenotrettung, für die Geflüchteten und für die Menschlichkeit einzusetzen.

Warum ist es dir persönlich so wichtig, Menschenleben zu retten?

Weil es ein Menschenrecht ist! Jeder hat, wenn er in Seenot gerät, ein Recht darauf, gerettet zu werden. Und der Kapitän jedes Schiffes, das in der Nähe ist, ist in der Pflicht, den Geretteten zu helfen und sie zum nächsten sicheren Ort zu bringen. Aus ethischer Sicht finde ich es zudem wichtig, dass wir unsere Menschlichkeit nicht verlieren.

Ihr habt schon zwei Seebrücken-Demos in Karlsruhe gestartet. Wie erfolgreich wart ihr damit – vor allem im Hinblick darauf, dass Karlsruhe als die "Stadt des Rechts" bezeichnet wird?

Ich finde, es war für Karlsruhe schon sehr erfolgreich. Wir haben beide Male 600 Leute auf die Straße bekommen – für Karlsruher Verhältnisse sind das ziemlich viele, weil die Demos hier sonst eher spärlich besucht sind. Es hat mich sehr gefreut, dass die Karlsruherinnen und Karlsruher sich da so engagieren.

Welche Resonanz habt ihr von den Demoteilnehmern bekommen?

Die waren alle ziemlich begeistert. Unter der Überschrift "Karlsruhe zu einem sicheren Hafen machen" haben wir dieses Mal auch eine Postkartenaktion und eine Online-Petition auf change.org gestartet. Da war die Resonanz sehr positiv: Wir hatten über 500 Postkarten und alle sind weggegangen wie heiße Semmeln!

Auf der ersten Demo kam es allerdings zu einem Vorfall von rechten Störern aus der sogenannten Identitären Bewegung. Aber die Demoteilnehmer haben sich davon nicht beeinflussen lassen, nach dem Motto: "Jetzt erst recht! Wir bieten euch keine Plattform und bei uns ist kein Platz für rechte Hetze!"

Plant ihr weitere Demos und Aktionen?

Definitiv! Am Samstag, 15. September, findet eine Demonstration in Pforzheim und am Freitag, 21. September, in Ettlingen statt. Und am 13. Oktober ist in Karlsruhe die landesweite Demo gegen Abschiebung vom Antirassistischen Netzwerk, da werden wir auch mit einem Block vertreten sein und auf der Unterstützerliste stehen.

Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, sich überhaupt zu engagieren?

Um die gesellschaftliche Diskussion mitzugestalten. Ich finde es schwierig, immer nur andere reden zu lassen und mir das anzuschauen. Gerade wenn man für Menschlichkeit und für das Gute in der Welt steht, muss man – gerade jetzt im Hinblick auf Chemnitz – einfach laut sein, sich hinstellen und seine Meinung sagen.

Ich beobachte in den letzten Jahren zudem eine Verrohung der Sprache, wenn von "Asyltourismus" gesprochen wird - es ist ja nicht so, als würden sich die Geflüchteten auf ein Kreuzfahrtschiff setzen und dann übers Meer schippern! Es ist daher wichtig sich zu engagieren, um dieser Verrohung und der Debatte, in der Menschen nur noch als Zahlen betrachtet werden, entgegenzuwirken.

Was rätst du Karlsruher Bürgern, die selbst aktiv werden und hier vor Ort etwas bewegen wollen?

Zum einen kann man bei der Seebrücke helfen, indem man sich mit uns per E-Mail und über Facebook, Twitter oder Instagram in Verbindung setzt. Zudem kann man unsere Petition auf change.org unterschreiben um Druck auf den Stadtrat auszuüben, Karlsruhe zu einem sicheren Hafen zu machen.

Es ist auch möglich, direkt auf eines der Rettungsboote zu gehen oder die Seenotrettungsorganisationen zu unterstützen. Das sind beispielsweise die Mission Lifeline, Sea-Watch, Sea-Eye, Jugend Rettet, Ärzte ohne Grenzen und noch viele mehr. Auf deren Websites findet man Infos, wie man konkret aktiv werden kann.

Dann kann man sich natürlich auch noch in Flüchtlingshilfen wie der in Karlsruhe engagieren, um den Geflüchteten, die hier ankommen, das Ankommen so angenehm wie möglich zu machen. Da wird jede helfende Hand gebraucht!

Obwohl ihr nur helfen wollt, werden Seenotrettungsorganisationen immer wieder als Schleuser betitelt. Macht dich das wütend?

Natürlich macht es mich wütend, vor allem aber frustriert es mich sehr. Denn jedem, der sich mit der rechtlichen Lage auseinandersetzt, muss klar sein, dass weder wir noch die Seenotretter Schleuser sind und diesen auch nicht helfen.

Ein Kapitän hat die Pflicht, Menschen in Seenot zu retten und an einen sicheren Ort zu bringen. Tut er das nicht, ist das unterlassene Hilfeleistung. Und in beispielsweise Libyen sind die Bedingungen für einen sicheren Ort ganz klar nicht gegeben. Da haben die Schiffe gar keine andere Möglichkeit, als die Geflüchteten nach Europa zu bringen.

Allein schon menschlich gesehen ist es ganz logisch, dass man die Menschen nicht zurück an einen Ort bringen kann, vor dem sie fliehen. Wir haben also zum einen das rechtliche und zum anderen das ethische Argument - beide machen sehr deutlich, dass man die Seenotretter als Helden feiern und nicht zu Schleusern diffamieren sollte. Seenotrettung ist kein Verbrechen!

ka-news-Hintergrund



Die Seebrücke ist ein internationale Zivilbündnis. Ende Juni 2018 wurde sie ins Leben gerufen, nachdem das Rettungsschiff "Lifeline" mit 234 Geflüchteten an Bord tagelang ohne Anlege-Erlaubnis vor der Küste Maltas trieb. Seitdem finden bundesweit in Großstädten Demonstrationen statt. Am 3. August und am 1. September gingen auch in Karlsruhe Demonstranten im Namen der Seebrücke auf die Straße. Als Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten tragen die Mitstreiter der Bewegung - in Anlehnung an die Rettungswesten - die Farbe orange. Die Initiative Seebrücke wird von über 70 Organisationen unterstützt.