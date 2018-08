vor 3 Stunden Karlsruhe Schwimmer müssen auf andere Bäder ausweichen: Fächerbad schließt im Sommer

Das Fächerbad in Karlsruhe schließt für drei Wochen seine Pforten. In dieser Zeit soll das Bad auf Vordermann gebracht werden. Der Umbau selbst läuft parallel weiter, im November steht hier ein neuer Schritt der Wiedereröffnung an.