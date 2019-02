vor 5 Stunden Karlsruhe Schwimmen unter freiem Himmel: Das Karlsruher Sonnenbad eröffnet die Freibad-Saison in Deutschland

Das Sonnenbad Karlsruhe startet als erstes Freibad in Deutschland seine Saison. Am Freitag, 22. Februar, lädt die Karlsruher Bädergesellschaft zum traditionellen "Sprung in den Frühling" ein. Bis zum 1. Advent hat das Sonnenbad dann für seine Gäste die Pforten geöffnet.