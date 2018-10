Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 auf Höhe des KIT-Forschungszentrums ist die Fahrbahn noch bis auf weiteres voll gesperrt. Die Fahrbahn muss durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Wann die Strecke wieder freigegeben ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

Am Nachmittag kam es auf der Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des KIT-Campus Nord in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen!