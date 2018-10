Schwerer Verkehrsunfall auf der L559: 76-jährige Autofahrerin kracht in den Gegenverkehr

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 auf Höhe des KIT-Forschungszentrums ist die Fahrbahn noch bis auf weiteres voll gesperrt. Die Fahrbahn muss durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Wann die Strecke wieder freigegeben ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

Am Nachmittag kam es auf der Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des KIT-Campus Nord in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aktualisierung Dienstag, 07.28 Uhr

Wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt, erlitt eine 76-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 559 in Höhe des KIT Nord ereignete.

"Die Fahrerin, die in Richtung Leopoldshafen unterwegs war, geriet aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort versetzt frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter", so die Polizei.

Die Unfallverursacherin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 23.000 Euro, der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.